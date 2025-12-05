Сенсация отменяется? Суперкомпьютер оценил шансы Египта против Аргентины

Суперкомпьютер Opta назвал явного фаворита матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Египта, который состоится сегодня, 7 июля, сообщают Vesti.kz.

Согласно прогнозу аналитической платформы, действующие чемпионы мира имеют значительно больше шансов на успех. Вероятность победы сборной Аргентины в основное время оценивается в 69,6 процента. На победу египетской команды отводится лишь 11,5 процента.

При этом вероятность того, что судьба встречи будет решаться за пределами основного времени, составляет 18,9 процента. В этот показатель входят как дополнительное время, так и возможная серия пенальти.

На пути к плей-офф аргентинцы уверенно выиграли группу J, набрав максимальные девять очков. В 1/16 финала команда Лионеля Скалони в драматичном матче одолела сборную Кабо-Верде со счётом 3:2 в дополнительное время.

Египетская сборная завершила групповой этап на втором месте в группе G с пятью очками. В первом раунде плей-офф африканская команда прошла Австралию, добившись успеха в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Чемпионат мира-2026 проходит на полях США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины.

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