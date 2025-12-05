Счет открыт в дебютном матче Узбекистана на ЧМ-2026

Сборная Колумбии вышла в перед в матче с Узбекистаном в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщают Vesti.kz.
На 40-й минуте защитник южноамериканцев Даниэль Муньос в касание переправил мяч в ворота Уткира Юсупова после заброса из глубины поля.
Встреча первого тура группы K проходит на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика). Также в этом квартете играют команды Португалии и ДР Конго. Накануне они не смогли определить победителя - 1:1.
Отметим, что для Узбекистана этот мундиаль дебютный.
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Чемпионат мира 2026 • Мексика, Сапопан • Групповой этап, мужчины
19 июня 06:00 • не начат
Мексика
- : -
Южная Корея
Кто победит в основное время?
Мексика
Ничья
Южная Корея
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