Сборной Испании сообщили серьёзные последствия участия Ямаля на ЧМ-2026

Медицинский штаб сборной Испании выразил обеспокоенность возможным рецидивом травмы у вингера Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

Как сообщает Cadena SER, в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде (0:0) Ямаль провёл на поле около 20 минут, выйдя на замену на 70-й минуте, хотя изначально ему рекомендовали ограничить игровую нагрузку.

По данным источника, врачи настаивали на максимально осторожном использовании игрока, который не до конца восстановился после мышечного повреждения, полученного 22 апреля. Однако по ходу встречи Ямалю пришлось провести больше времени на поле, чем планировалось, из-за чего медицинский штаб и тренеры команды во главе с Луисом де ла Фуэнте регулярно согласовывали его состояние.

Отмечается, что речь не идёт о новом повреждении или болевых ощущениях — опасения связаны именно с риском повторной травмы при перегрузке.

Сам Ямаль рассчитывает сыграть в следующем матче против Саудовской Аравии, который состоится 21 июня. Окончательное решение о его участии и количестве игрового времени будет принято после консультации с врачами.

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