В сборной Германии назвали виновных за сенсационный вылет с ЧМ-2026

Защитник сборной Германии по футболу Йозуа Киммих взял на себя ответственность за вылет национальной команды с чемпионата мира-2026 после поражения от Парагвая в 1/16 финала, передают Vesti.kz.

Капитан признался, что сборная Германии не оправдала ожиданий болельщиков и не смогла подарить стране повод для гордости.

"Мы играем здесь, чтобы Германия могла нами гордиться. В детстве я всегда смотрел, как сборная Германии выходит в полуфиналы и финалы. К сожалению, мы не смогли подарить это людям, которые поддерживали нас дома. Думаю, сейчас жителям Германии особенно нужно то, чем можно было бы гордиться, но, к сожалению, эта сборная не смогла стать таким поводом. Мы, футболисты, провалились и берём всю ответственность на себя. Виноват не главный тренер, не СМИ, не судья и не соперник. Виноваты только мы", — сказал Киммих, слова которого приводит De Marke Sports.

Сборная Германии завершила выступление на ЧМ-2026 после драматичного поражения от Парагвая. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались южноамериканцы — 4:3.

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