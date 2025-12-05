Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 19:15
 

Сборная Германии понесла потерю на остаток ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Сборная Германии понесла потерю на остаток ЧМ-2026 Нико Шлоттербек (справа) в составе сборной Германии. ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Сборная Германии лишилась основного защитника Нико Шлоттербека до конца ЧМ-2026. Футболист дортмундской "Боруссии" получил серьёзную травму в матче группового этапа против Кот-д’Ивуара (2:1), передают Vesti.kz со ссылкой на Bild.

Поделиться

Сборная Германии лишилась основного защитника Нико Шлоттербека до конца ЧМ-2026. Футболист дортмундской "Боруссии" получил серьёзную травму в матче группового этапа против Кот-д’Ивуара (2:1), передают Vesti.kz со ссылкой на Bild.

Диагноз подтвердил тяжёлое повреждение

По информации источника, после дополнительного медицинского обследования у 26-летнего игрока был выявлен разрыв медиальной связки колена. Несмотря на то что операция и восстановление ожидаются успешными, участие Шлоттербека в оставшейся части турнира исключено.

Повреждение защитник получил уже на 13-й минуте встречи второго тура, однако сумел продолжить игру до перерыва, используя обезболивающие препараты. В итоге во втором тайме его заменил Антонио Рюдигер.

Германия уже в плей-офф

Несмотря на потерю одного из ключевых игроков обороны, сборная Германии успешно выступает на групповом этапе. После двух туров команда набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе выход в стадию плей-офф.

Впереди матч с Эквадором

Заключительную игру группового этапа немецкая сборная проведёт 26 июня против команды Эквадора. Этот матч уже не повлияет на выход Германии в следующий раунд, но может определить итоговое положение в группе.

Сборная Ирана покинула США после первого матча ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   Групповой этап, мужчины
23 июня 22:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
Узбекистан
Узбекистан
Кто победит в основное время?
Португалия
Ничья
Узбекистан
Проголосовало 217 человек

Реклама

Живи спортом!