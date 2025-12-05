Сборная Франции потеряла основного форварда за 90 миллионов на ЧМ-2026 футболу

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Франции по футболу Уго Экетике получил серьёзную травму и выбыл до конца года, сообщают Vesti.kz.

23-летний форвард травмировался в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жерменом". Причем Экитике получил травму без контакта с кем-либо из других игроков. В итоге его заменили на 31-й минуте и унесли с поля на носилках.

По данным L'Equipe, углубленное обследование подтвердило худшие опасения. Экитике порвал свой правый ахилл и теперь будет прооперирован.

Восстановление после того рода травмы потребует около девяти месяцев. Это значит Экитике пропустит остаток этого сезона, предстоящий чемпионат мира-2026 и первую половину следующей кампании. Вернуться на футбольное поле он сможет к январю 2027.

Экитике выступает за "Ливерпуль" с июля 2025 года, перейдя из франкфуртского "Айнтрахта". В сезоне-2025/2026 француз успел провести 28 матчей в английской премьер-лиге (АПЛ), где забил 11 мячей и отметился четырьмя ассистами, а также 12 матчей в ЛЧ (3+1). Контракт форварда с мерсисайдцами рассчитан до конца июня 2031 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

За сборную Францию Экитике дебютировал в сентябре 2025 года. На его счету 8 матчей и 2 забитых мяча за национальную команду.

