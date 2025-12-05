Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 04:04
 

Сборная Франции осталась без главного тренера на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Сборная Франции осталась без главного тренера на ЧМ-2026 Фото: instagram.com/equipedefrance©

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам срочно покинул расположение команды, сообщают Vesti.kz. Причиной стала внезапная кончина матери.

Поделиться

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам срочно покинул расположение команды, сообщают Vesti.kz. Причиной стала внезапная кончина матери.

По данным Федерации футбола Франции, из-за похорон Дешам не будет присутствовать на последнем матче группового этапа чемпионата мира-2026 против Норвегии, который состоится 26 июня. Его на тренерской скамье заменит Ги Стефан.

Сборная Франции во время мундиаля базируется в США. Команда уже выполнила одну из задач - досрочно вышла в плей-офф. Матч против Норвегии определит лишь кто из этих сборных займет в группе I первое место. С турнирной таблицей турнира можно ознакомиться здесь.

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!