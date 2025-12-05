Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам срочно покинул расположение команды, сообщают Vesti.kz. Причиной стала внезапная кончина матери.

По данным Федерации футбола Франции, из-за похорон Дешам не будет присутствовать на последнем матче группового этапа чемпионата мира-2026 против Норвегии, который состоится 26 июня. Его на тренерской скамье заменит Ги Стефан.

Сборная Франции во время мундиаля базируется в США. Команда уже выполнила одну из задач - досрочно вышла в плей-офф. Матч против Норвегии определит лишь кто из этих сборных займет в группе I первое место. С турнирной таблицей турнира можно ознакомиться здесь.

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