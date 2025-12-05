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ЧМ-2026
Сегодня 01:39
 

Роналду вспомнил один из главных триумфов в карьере после вылета с ЧМ-2026

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Роналду вспомнил один из главных триумфов в карьере после вылета с ЧМ-2026 Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Криштиану Роналду вспомнил триумф сборной Португалии на Евро-2016 после завершения выступления команды на чемпионате мира-2026, сообщают Vesti.kz.

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Криштиану Роналду вспомнил триумф сборной Португалии на Евро-2016 после завершения выступления команды на чемпионате мира-2026, сообщают Vesti.kz.

41-летний форвард опубликовал в социальных сетях архивные фотографии с победного для португальцев чемпионата Европы, который состоялся во Франции.

"Победа для миллионов", - подписал публикацию Роналду.


Напомним, чемпионат мира-2026 стал для португальца шестым и последним в карьере. На турнире он провел пять матчей и забил три мяча. Команда завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0:1.

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