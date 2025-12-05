Криштиану Роналду вспомнил триумф сборной Португалии на Евро-2016 после завершения выступления команды на чемпионате мира-2026, сообщают Vesti.kz.

41-летний форвард опубликовал в социальных сетях архивные фотографии с победного для португальцев чемпионата Европы, который состоялся во Франции.

"Победа для миллионов", - подписал публикацию Роналду.

Напомним, чемпионат мира-2026 стал для португальца шестым и последним в карьере. На турнире он провел пять матчей и забил три мяча. Команда завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0:1.

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