Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль признан самым красивым футболистом чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Data Of Statistics.

Рейтинг самых привлекательных игроков составлен при помощи специального исследования по методу "золотого сечения", который используется для оценки симметрии черт лица, а также опроса болельщиков.

Де Пауль набрал в рейтинге 74,18 процента, всего на восемь процентов опередив нападающего сборной Германии Кая Хаверца.

Замкнул тройку полузащитник сборной Англии Нони Мадуэке - 73,29 процента.

Стоит отметить, что в топ-25 не оказалось главных звезд ЧМ-2026 Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Top 25 Most Handsome Players at the 2026 FIFA World Cup ⚽😍



1. 🇦🇷 Rodrigo De Paul

2. 🇩🇪 Kai Havertz

3. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Noni Madueke

4. 🇪🇬 Mohamed Salah

5. 🇧🇷 Endrick

6. 🇰🇷 Son Heung-min

7. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham

8. 🇹🇷 Arda Güler

9. 🇪🇸 Gavi

10. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Declan Rice

11. 🇧🇷 Vinícius… pic.twitter.com/HJUbcg6m4X — Data Of Statistics (@DataOfStats) June 21, 2026

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