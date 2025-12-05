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ЧМ-2026
Сегодня 19:51
 

Прямая трансляция матча Уругвай - Испания на ЧМ-2026

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Прямая трансляция матча Уругвай - Испания на ЧМ-2026 ©instagram.com/sefutbol

27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Уругвая и Испании, передают Vesti.kz.

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27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Уругвая и Испании, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт на стадионе "Акрон" в Гвадалахаре и начнётся в 05:00 по времени Астаны. Игру обслужит американский судья Исмаил Эльфат, а в прямом эфире её покажет Qazaqstan.

Испания с 4 очками лидируют в своём квартете, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0) и победив Саудовскую Аравию (4:0). Уругвай идёт вторым, сыграв вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2).

Группа Н

1. Испания - 4 очка
2. Уругвай - 2
3. Кабо-Верде - 2
4. Саудовская Аравия - 1

Напомним, что из группы выходят команды, занявшие первое и второе места, а также восемь лучших обладателей третьего места.

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Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Сапопан   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 05:00   •   не начат
Уругвай
Уругвай
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Уругвай
Ничья
Испания
Проголосовало 268 человек

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