Прямая трансляция матча плей-офф Аргентины с главной сенсацией ЧМ-2026

4 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Аргентины и Кабо-Верде, передают Vesti.kz.
Встреча пройдет на стадионе "Хард Рок" в Майами-Гарденс и начнется в 03:00 по времени Астаны, а обслужит ее канадский судья Дрю Фишер.
Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Аргентина - действующий чемпион мира и стала победителем группы J, выиграв матчи у Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1).
Кабо-Верде - пожалуй, самая главная сенсация чемпионата мира. Мало кто ожидал, что команда выйдет в плей-офф со второго места в группе с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией, с которыми сыграла вничью - 0:0, 2:2 и 0:0 соответственно.
Фаворитом предстоящего противостояния, конечно, выглядит аргентинская сборная, но и африканских футболистов не будем сбрасывать со счетов.
На данный момент известны шесть пар 1/8 финала ЧМ-2026:
• Канада - Марокко;
• Парагвай - Франция;
• Бразилия - Норвегия;
• Мексика - Англия;
• Португалия - Испания;
• США - Бельгия.
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Аргентина
Кабо-Верде
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