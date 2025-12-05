Прямая трансляция матча плей-офф Аргентины с главной сенсацией ЧМ-2026

4 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Аргентины и Кабо-Верде, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Хард Рок" в Майами-Гарденс и начнется в 03:00 по времени Астаны, а обслужит ее канадский судья Дрю Фишер.

Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Аргентина - действующий чемпион мира и стала победителем группы J, выиграв матчи у Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1).

Кабо-Верде - пожалуй, самая главная сенсация чемпионата мира. Мало кто ожидал, что команда выйдет в плей-офф со второго места в группе с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией, с которыми сыграла вничью - 0:0, 2:2 и 0:0 соответственно.

Фаворитом предстоящего противостояния, конечно, выглядит аргентинская сборная, но и африканских футболистов не будем сбрасывать со счетов.

На данный момент известны шесть пар 1/8 финала ЧМ-2026:

• Канада - Марокко;

• Парагвай - Франция;

• Бразилия - Норвегия;

• Мексика - Англия;

• Португалия - Испания;

• США - Бельгия.

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