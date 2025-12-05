Прямая трансляция матча Канада - Катар на ЧМ-2026

В ночь на 19 июня состоится матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Катара, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в рамках группы B на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере (Канада) и начнётся в 03:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport, а также на официальном сайте вещателя — эфир стартует в 02:50.

В первом туре канадская сборная сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Катар с таким же счётом разделил очки со Швейцарией. После стартовых встреч все команды квартета имеют по одному очку и одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей.

В заключительном туре группового этапа Канада встретится со Швейцарией, а Катар проведёт матч против Боснии и Герцеговины. Обе игры состоятся 25 июня.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и стартовал 11 июня. Финальный матч турнира запланирован на 19 июля.

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