Прямая трансляция матча Эквадор - Кюрасао на ЧМ-2026

Утром 21 июня в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 состоится матч между сборными Эквадора и Кюрасао, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы E пройдёт на стадионе "Арроухед Стэдиум" в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Стартовый свисток прозвучит в 05:00 по времени Казахстана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport, также игру можно будет посмотреть на официальном сайте вещателя. Начало эфира — в 04:50.

Ориентировочные составы команд

Эквадор:

Вратарь — Александр Домингес

Защитники — Анхело Пресиадо, Виллиан Пачо, Пьеро Инкапье, Первис Эступиньян

Полузащитники — Гонсало Плата, Мойзес Кайседо, Хосе Сифуэнтес, Жереми Сармьенто

Нападающие — Эннер Валенсия, Кевин Родригес

Кюрасао:

Вратарь — Элой Ром

Защитники — Джошуа Бренет, Ришедли Базур, Рошон ван Эйма, Шерел Флоранюс

Полузащитники — Жуниньо Бакуна, Леандро Бакуна, Кевин Фелида

Нападающие — Тахит Чонг, Кенджи Горре, Джереми Антонисс

Турнирное положение

Эквадор стартовал на турнире с поражения от Кот-д’Ивуара (0:1). Кюрасао в первом туре потерпел крупное поражение от Германии (1:7).

В заключительном туре группового этапа Эквадор сыграет с Германией, а Кюрасао встретится с Кот-д’Ивуаром. Оба матча состоятся 26 июня.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля.

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