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ЧМ-2026
Вчера 22:36
 

Прямая трансляция матча Эквадор - Кюрасао на ЧМ-2026

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Прямая трансляция матча Эквадор - Кюрасао на ЧМ-2026 ©Depositphotos/Joseph-BK

Утром 21 июня в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 состоится матч между сборными Эквадора и Кюрасао, сообщают Vesti.kz.

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Утром 21 июня в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 состоится матч между сборными Эквадора и Кюрасао, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы E пройдёт на стадионе "Арроухед Стэдиум" в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Стартовый свисток прозвучит в 05:00 по времени Казахстана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport, также игру можно будет посмотреть на официальном сайте вещателя. Начало эфира — в 04:50.

Ориентировочные составы команд

Эквадор:

  • Вратарь — Александр Домингес
  • Защитники — Анхело Пресиадо, Виллиан Пачо, Пьеро Инкапье, Первис Эступиньян
  • Полузащитники — Гонсало Плата, Мойзес Кайседо, Хосе Сифуэнтес, Жереми Сармьенто
  • Нападающие — Эннер Валенсия, Кевин Родригес

Кюрасао:

  • Вратарь — Элой Ром
  • Защитники — Джошуа Бренет, Ришедли Базур, Рошон ван Эйма, Шерел Флоранюс
  • Полузащитники — Жуниньо Бакуна, Леандро Бакуна, Кевин Фелида
  • Нападающие — Тахит Чонг, Кенджи Горре, Джереми Антонисс

Турнирное положение

Эквадор стартовал на турнире с поражения от Кот-д’Ивуара (0:1). Кюрасао в первом туре потерпел крупное поражение от Германии (1:7).

В заключительном туре группового этапа Эквадор сыграет с Германией, а Кюрасао встретится с Кот-д’Ивуаром. Оба матча состоятся 26 июня.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Канзас-Сити   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 05:00   •   идёт
Эквадор
Эквадор
0:0
Кюрасао
Кюрасао
Кто победит в основное время?
Эквадор
Ничья
Кюрасао
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