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ЧМ-2026
Вчера 20:11
 

Принято решение по Месси и Салаху на матч ЧМ-2026

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Принято решение по Месси и Салаху на матч ЧМ-2026 ©instagram.com/afaseleccion

Сборные Аргентины и Египта назвали стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Сборные Аргентины и Египта назвали стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет сегодня, 7 июля в Атланте (США) на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум". Игра начнется в 21:00 по казахстанскому времени.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Альварес.

Египет: Шобейр, Рабья, Ибрахим, Хани, Хафез, Ашур, Аттия, Лашин, Зико, Салах, Хассан.

Сборная Аргентины уверенно прошла групповой этап, выиграв квартет J с максимальным результатом — девять очков из девяти возможных. Однако уже в первом раунде плей-офф действующим чемпионам мира пришлось серьёзно потрудиться: команда Лионеля Скалони лишь в дополнительное время дожала сборную Кабо-Верде, одержав победу со счётом 3:2.

Египет также начал путь к решающим стадиям турнира со второго места в группе G, набрав пять очков. В 1/16 финала африканская команда выдала напряжённый матч против Австралии, а путёвку дальше оформила только в серии пенальти после ничьей 1:1 по итогам 120 минут игры.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Обладателем титула на турнире является сборная Аргентины, которая защищает звание сильнейшей команды планеты.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/8 финала, мужчины
Вчера 21:00   •   закончен
Аргентина
Аргентина
3:2
Египет
Египет
Кто победит в основное время?
Аргентина

64%

Ничья

9%

Египет

27%

Проголосовало 2416 человек

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