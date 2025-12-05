ЧМ-2026
Президент ФИФА поставил точку в вопросе участия Ирана в чемпионате мира-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался по поводу участия сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

По словам функционера, иранская команда обязательно примет участие в мундиале, добавив, что спорт должен оставаться вне политики.

"Иранская команда приедет, это точно. Мы надеемся, что к тому времени ситуация, конечно, станет мирной - это определенно поможет. Но иранцы должны приехать. Они представляют свой народ. Они квалифицировались. Игроки хотят играть. Я ездил к ним две недели назад, у них был сбор в Анталье. И они действительно хотят играть. И они должны играть - спорт должен быть вне политики", - приводит слова Инфантино ESPN.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в мундиале с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. Затем генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира. Позднее на странице посольства Ирана в Мексике в X появлялась информация о том, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей из США в Мексику.

Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.

Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня).

