Пашет как зверь в 39 лет: Месси показал физическую форму

Лионель Месси отмечает 39-летие на чемпионате мира. Капитан сборной Аргентины опубликовал в Instagram видео со своей тренировки, передают Vesti.kz.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" родился 24 июня 1987 года в Росарио. День рождения он встречает в расположении сборной в США, где Аргентина защищает титул чемпиона мира. На кадрах Месси работает на тренировке и выглядит готовым к плей-офф.

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За два дня до этого, 22 июня, он переписал один из главных рекордов турнира. В матче группового этапа против Австрии (2:0) в Далласе Месси оформил дубль и довёл число голов на чемпионатах мира до 18. Этого хватило, чтобы обойти немца Мирослава Клозе (16) и стать лучшим бомбардиром в истории мужских мировых первенств. Заодно он превзошёл результат бразильянки Марты (17) — больше на чемпионатах мира не забивал никто, ни у мужчин, ни у женщин.

Рекордный гол получился с сюжетом: на 9-й минуте Месси не реализовал пенальти, пробив мимо, а затем дважды поразил ворота — на 38-й минуте и в добавленное время. Все пять голов Аргентины на этом турнире на его счету.

Месси стал третьим игроком, забивавшим в шести матчах чемпионатов мира подряд: до него так умели только Жюст Фонтен (1958) и Жаирзиньо (1970). После 35 лет он наколотил на мундиалях 12 мячей — столько за всю карьеру на чемпионатах мира не набрали ни Роналду, ни Марадона, ни Кейн.

ЧМ-2026 может стать для Месси последним в составе сборной Аргентины. К 39-летию он подходит лучшим бомбардиром в истории мировых первенств — и игроком основы команды, которая уже вышла в плей-офф.

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