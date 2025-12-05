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ЧМ-2026
Сегодня 09:02
 

Парагвай и Австралия скатали нули и вышли в плей-офф ЧМ-2026

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Парагвай и Австралия скатали нули и вышли в плей-офф ЧМ-2026 ©instagram.com/socceroos

Сборные Парагвая и Австралии по футболу сыграли вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

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Сборные Парагвая и Австралии по футболу сыграли вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы D прошла на стадионе "Левайс" в Санта-Кларе (Калифорния, США) и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом Парагвай и Австралия набрали по 4 очка - обе сборные вышли в плей-офф ЧМ.

С первого места в 1/16 финала от группы финала вышла сборная США, набравшая 6 очков. Турция (3) замкнула квартет и вылетела с турнира.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Торонто   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 00:00   •   не начат
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