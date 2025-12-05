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ЧМ-2026
Сегодня 17:26
 

Панама - Хорватия: где и когда смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2026

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Панама - Хорватия: где и когда смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2026 ©instagram.com/hns_cff

В ночь с 23 а 24 июня на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между сборными Панамы и Хорватии, сообщают Vesti.kz.

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В ночь с 23 а 24 июня на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между сборными Панамы и Хорватии, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы L пройдет в Торонто (Канада) и начнется в 04:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция игры пройдет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan и на официальных сайтах данных телевещателей. Показ начнется в 03:50.

Напомним, в первом туре хорваты со счетом 2:4 проиграли Англии, а Панама минимально уступила команде Ганы - 0:1.

Англия и Гана сыграют в Бостоне (США). Матч пройдет в ночь с 23 на 24 июня.

Турнирное положение в группе L

  1. Англия - 3 очка;
  2. Гана - 3;
  3. Панама - 0;
  4. Хорватия - 0.

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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Торонто   •   Групповой этап, мужчины
24 июня 04:00   •   не начат
Панама
Панама
- : -
Хорватия
Хорватия
Кто победит в основное время?
Панама
Ничья
Хорватия
Проголосовало 284 человек

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