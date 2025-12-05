Определено будущее Хусанова после матча против Роналду на ЧМ-2026

Известный футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал выступление защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова после матча ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Во встрече второго тура группового этапа команда Фабио Каннаваро потерпела крупное поражение от Португалии со счётом 0:5. Хусанов провёл на поле все 90 минут. Защитник "Сити" в этой игре противостоял легендарному Криштиану Роналду, который оформил дубль.

"В составе сборной Узбекистана меня впечатлил Хусанов. Вчера у всей команды не получилась игра. Сборная Узбекистана не показала движения, как это было в матче с Колумбией. Еще меня удивил Файзуллаев. В будущем Хусанов станет лучшим защитником АПЛ. У него есть все качества для этого, он топ-футболист", — сказал Барбоза.

В минувшем сезоне 22-летний центрбек сыграл 37 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах. Контракт футболиста с английским клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

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