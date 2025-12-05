Очоа вошёл в историю: легендарный вратарь сыграл на шестом чемпионате мира

В матче заключительного тура группы А ЧМ-2026 между сборными Мексики и Чехии произошло историческое событие, сообщают Vesti.kz.

На 78-й минуте встречи на поле появился легендарный голкипер мексиканцев Гильермо Очоа, заменивший Рауля Ранхеля. Для 40-летнего вратаря этот мундиаль стал шестым в карьере. Ранее Очоа объявил, что завершит профессиональную карьеру после окончания мирового первенства.

К моменту выхода ветерана мексиканцы уверенно вели в счёте. На 56-й минуте защитник Матео Чавес открыл счёт после передачи Луиса Ромо, а спустя пять минут нападающий Хулиан Киньонес удвоил преимущество своей команды. На 90+4-й минуте Альваро Фидальго довел дело до разгрома.

Перед стартом тура сборная Мексики лидировала в группе А, имея шесть очков после двух матчей. Чехия с одним баллом располагалась на третьей позиции. В другом матче квартета в это же время встречаются команды Южной Кореи и ЮАР.

Групповой этап чемпионата мира проходит с 11 по 27 июня. По его итогам в плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

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