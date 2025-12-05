Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

ЧМ-2026
Вчера 18:09
 

Нойер вне ЧМ-2026? Маттеус раскрыл причину громкого решения

  Комментарии

Поделиться
Нойер вне ЧМ-2026? Маттеус раскрыл причину громкого решения ©Depositphotos.com/canno73

Обладатель "Золотого мяча"-1990 Лотар Маттеус рассказал, почему голкипер Бавария Мануэль Нойер не отправится на чемпионат мира этим летом, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Обладатель "Золотого мяча"-1990 Лотар Маттеус рассказал, почему голкипер Бавария Мануэль Нойер не отправится на чемпионат мира этим летом, сообщают Vesti.kz.

"Эта версия Нойера — мирового класса, он должен быть в национальной сборной. Надеюсь, Нагельсманн смотрел игру с "Реалом". Я действительно хотел бы увидеть Мануэля Нойера в такой форме на чемпионате мира. Но я также знаю, что этого не случится. Юлиан Нагельсманн не откроет эту дверь. И именно поэтому слова Мануэля о завершении карьеры остаются неизменными", - приводит слова Маттеуса Bild.

По словам Маттеуса, ситуация уходит корнями в 2023 год, когда у Нойера произошёл конфликт с тогдашним тренером Юлианом Нагельсманном. Причиной стал скандал вокруг увольнения тренера вратарей Тони Топаловича — близкого друга голкипера, что серьёзно повлияло на отношения внутри команды.

Лига Европы 2025/26   •   Португалия, Порто   •   1/4 финала, мужчины
10 апреля 00:00   •   не начат
Порту
Порту
(Порто)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Порту
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!