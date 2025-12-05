Нойер вне ЧМ-2026? Маттеус раскрыл причину громкого решения

Обладатель "Золотого мяча"-1990 Лотар Маттеус рассказал, почему голкипер Бавария Мануэль Нойер не отправится на чемпионат мира этим летом, сообщают Vesti.kz.

"Эта версия Нойера — мирового класса, он должен быть в национальной сборной. Надеюсь, Нагельсманн смотрел игру с "Реалом". Я действительно хотел бы увидеть Мануэля Нойера в такой форме на чемпионате мира. Но я также знаю, что этого не случится. Юлиан Нагельсманн не откроет эту дверь. И именно поэтому слова Мануэля о завершении карьеры остаются неизменными", - приводит слова Маттеуса Bild.

По словам Маттеуса, ситуация уходит корнями в 2023 год, когда у Нойера произошёл конфликт с тогдашним тренером Юлианом Нагельсманном. Причиной стал скандал вокруг увольнения тренера вратарей Тони Топаловича — близкого друга голкипера, что серьёзно повлияло на отношения внутри команды.

