Норвегия - Сенегал: прямая трансляция матча ЧМ-2026

Рано утром 23 июня на ЧМ-2026 пройдет матч сборных Норвегии и Сенегала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы I состоится в Нью-Йорке и начнется в 05:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи состоится на телеканалах Qazsport и Qazaqstan и начнется в 04:50. Матч также доступен будет для просмотра на официальных сайтах данных телеканалов.

Напомним, в первом туре норвежцы разгромили сборную Ирака - 4:1, а Сенегал не сдержал напор Франции - 1:3.

Франция и Ирак сыграют предстоящей ночью. Игра в Филадельфии начнется в 02:00 по Казахстану.

Турнирное положение в группе I

Норвегия - 3 очка; Франция - 3; Сенегал - 0; Ирак - 0.

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