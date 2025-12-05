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ЧМ-2026
Сегодня 19:35
 

Норвегия - Сенегал: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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Норвегия - Сенегал: прямая трансляция матча ЧМ-2026 ©instagram.com/herrelandslaget

Рано утром 23 июня на ЧМ-2026 пройдет матч сборных Норвегии и Сенегала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Рано утром 23 июня на ЧМ-2026 пройдет матч сборных Норвегии и Сенегала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы I состоится в Нью-Йорке и начнется в 05:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи состоится на телеканалах Qazsport и Qazaqstan и начнется в 04:50. Матч также доступен будет для просмотра на официальных сайтах данных телеканалов.

Напомним, в первом туре норвежцы разгромили сборную Ирака - 4:1, а Сенегал не сдержал напор Франции - 1:3.

Франция и Ирак сыграют предстоящей ночью. Игра в Филадельфии начнется в 02:00 по Казахстану.

Турнирное положение в группе I

  1. Норвегия - 3 очка;
  2. Франция - 3;
  3. Сенегал - 0;
  4. Ирак - 0.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Ист-Рутерфорд   •   Групповой этап, мужчины
23 июня 05:00   •   не начат
Норвегия
Норвегия
- : -
Сенегал
Сенегал
Кто победит в основное время?
Норвегия
Ничья
Сенегал
Проголосовало 3 человек

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