ЧМ-2026
"Ничто не гарантировано". Мбаппе раскрыл правду о карьере и целях на ЧМ-2026

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о предстоящем чемпионате мира и текущем этапе своей карьеры, сообщают Vesti.kz.

"Чемпионат мира — особенный момент. Победы достигаются совместными усилиями, благодаря настойчивости и особому менталитету команды. У нас большие амбиции, но при этом мы сохраняем смирение, понимая, что в футболе ничто не гарантировано.

Самое сложное — не просто достичь высокого уровня, а остаться на нём и продолжать прогрессировать. Карьера редко развивается в точности так, как мы её себе представляем. Есть факторы, которые мы можем контролировать, и те, что от нас не зависят. Сегодня я нахожусь в среде, о которой мечтал в детстве, — и это стало возможным благодаря упорному труду, дисциплине и высоким требованиям к самому себе", — приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo.

На мундиале 2026 года французы выступят в группе I, где им предстоят матчи против сборных Сенегала, Ирака и Норвегии.

