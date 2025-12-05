Непобежденный чемпион мира обратился к Роналду после вылета с ЧМ-2026

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер поддержал капитана сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета команды с ЧМ-2026, передают Vesti.kz.

Напомним, в 1/8 финала португальцы уступили Испании со счетом 0:1 и завершили выступление на турнире. После матча 41-летний Роналду заявил, что этот чемпионат мира стал для него последним в карьере.

Вскоре после этого Мейвезер опубликовал в Instagram эмоциональное обращение к португальцу, поблагодарив его за выдающийся вклад в мировой футбол.

"Мой брат, поздравляю тебя с невероятной карьерой и со всем, чего ты добился. То, что ты сделал для футбола, никогда не будет забыто. Ты вдохновил миллионы людей по всему миру и навсегда изменил этот вид спорта. Труд, дисциплина, стабильность и величие, которые ты демонстрировал на протяжении многих лет, – именно из этого рождаются легенды. Огромное уважение за все, что ты дал футболу. Желаю тебе дальнейших успехов во всем. Оставайся таким же великим, чемпион. Ты заслужил каждое слово уважения, которое связано с твоим именем. Всегда с любовью и уважением, Флойд", – написал Мейвезер.

Отметим, что 49-летний Мейвезер остался непобежденным боксером на профи-ринге, одержав 50 побед в 50 боях. Карьеру в профи он завершил в 2017 году.

Напомним, что после победы над Португалией сборная Испании вышла в четвертьфинал, где встретится с Бельгией. Победитель этого противостояния продолжит борьбу за титул в полуфинале против сильнейшего из пары Франция – Марокко.

Чемпионат мира-2026 принимают США, Канада и Мексика. Решающий матч турнира пройдет 19 июля.

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