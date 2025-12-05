Названы лучшие игроки ЧМ-2026: обладатель "Золотого мяча" взлетел на 15 позиций

Авторитетный портал The Athletic представил обновлённый рейтинг лучших игроков, выступающих на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.
Месси — первый
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси по-прежнему занимает первую строчку.
Вторым идёт Килиан Мбаппе из сборной Франции. В тройку лучших ворвался испанский полузащитник Родри - обладатель "Золотого мяча" поднялся сразу на 15 позиций.
Топ-10 футболистов ЧМ-2026
По версии The Athletic десятка лучших футболистов ЧМ-2026 выглядит следующим образом:
- Лионель Месси (Аргентина, остался на своей позиции).
- Килиан Мбаппе (Франция, остался на своей позиции).
- Родри (Испания, +15 позиций).
- Джуд Беллингем (Англия, −1 позиция).
- Гарри Кейн (Англия, −1 позиция).
- Эрлинг Холанд (Норвегия, −1 позиция).
- Эмерик Ляпорт (Испания, +3 позиции).
- Пау Кубарси (Испания, +3 позиции).
- Майкл Олисе (Франция, −3 позиции).
- Усман Дембеле (Франция, −3 позиции).
Развязка ЧМ-2026 близка
На чемпионате мира-2026, который в США, Канаде и Мексике, осталось провести два матча.
В ночь с 18 на 19 июля сборные Франции и Англии сыграют в матче за третье место.
А финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) - в решающем матче сборная Испании сыграет с действующими чемпионами мира - командой Аргентины.
The Final is set: 🇪🇸🆚🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3M7bZ7cXjD— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
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