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ЧМ-2026
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Названы лучшие игроки ЧМ-2026: обладатель "Золотого мяча" взлетел на 15 позиций

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Названы лучшие игроки ЧМ-2026: обладатель "Золотого мяча" взлетел на 15 позиций ©depositphotos.com

Авторитетный портал The Athletic представил обновлённый рейтинг лучших игроков, выступающих на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

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Авторитетный портал The Athletic представил обновлённый рейтинг лучших игроков, выступающих на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Месси — первый

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси по-прежнему занимает первую строчку.

Вторым идёт Килиан Мбаппе из сборной Франции. В тройку лучших ворвался испанский полузащитник Родри - обладатель "Золотого мяча" поднялся сразу на 15 позиций.

Топ-10 футболистов ЧМ-2026

По версии The Athletic десятка лучших футболистов ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси (Аргентина, остался на своей позиции).
  2. Килиан Мбаппе (Франция, остался на своей позиции).
  3. Родри (Испания, +15 позиций).
  4. Джуд Беллингем (Англия, −1 позиция).
  5. Гарри Кейн (Англия, −1 позиция).
  6. Эрлинг Холанд (Норвегия, −1 позиция).
  7. Эмерик Ляпорт (Испания, +3 позиции).
  8. Пау Кубарси (Испания, +3 позиции).
  9. Майкл Олисе (Франция, −3 позиции).
  10. Усман Дембеле (Франция, −3 позиции).

Развязка ЧМ-2026 близка

На чемпионате мира-2026, который в США, Канаде и Мексике, осталось провести два матча.

В ночь с 18 на 19 июля сборные Франции и Англии сыграют в матче за третье место.

А финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) - в решающем матче сборная Испании сыграет с действующими чемпионами мира - командой Аргентины.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   Матч за 3-е место, мужчины
19 июля 02:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Англия
Англия
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Англия
Проголосовало 131 человек

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