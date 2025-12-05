Названы лучшие игроки ЧМ-2026: обладатель "Золотого мяча" взлетел на 15 позиций

Авторитетный портал The Athletic представил обновлённый рейтинг лучших игроков, выступающих на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Месси — первый

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси по-прежнему занимает первую строчку.

Вторым идёт Килиан Мбаппе из сборной Франции. В тройку лучших ворвался испанский полузащитник Родри - обладатель "Золотого мяча" поднялся сразу на 15 позиций.

Топ-10 футболистов ЧМ-2026

По версии The Athletic десятка лучших футболистов ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Лионель Месси (Аргентина, остался на своей позиции). Килиан Мбаппе (Франция, остался на своей позиции). Родри (Испания, +15 позиций). Джуд Беллингем (Англия, −1 позиция). Гарри Кейн (Англия, −1 позиция). Эрлинг Холанд (Норвегия, −1 позиция). Эмерик Ляпорт (Испания, +3 позиции). Пау Кубарси (Испания, +3 позиции). Майкл Олисе (Франция, −3 позиции). Усман Дембеле (Франция, −3 позиции).

Развязка ЧМ-2026 близка

На чемпионате мира-2026, который в США, Канаде и Мексике, осталось провести два матча.

В ночь с 18 на 19 июля сборные Франции и Англии сыграют в матче за третье место.

А финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) - в решающем матче сборная Испании сыграет с действующими чемпионами мира - командой Аргентины.

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