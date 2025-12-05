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ЧМ-2026
Сегодня 10:25
 

Назван главный фаворит ЧМ-2026 по плей-офф: Аргентина 2-я, а Португалия - 5-я

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Назван главный фаворит ЧМ-2026 по плей-офф: Аргентина 2-я, а Португалия - 5-я ©depositphotos.com/ actionsports

Аналитико-статистический портал Polymarket представил обновленный прогноз относительно победителя чемпионата мира по футболу 2026 года, передают Vesti.kz.

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Аналитико-статистический портал Polymarket представил обновленный прогноз относительно победителя чемпионата мира по футболу 2026 года, передают Vesti.kz.

После завершения группового этапа эксперты платформы оценили вероятности успеха для всех команд, вышедших в плей-офф ЧМ-2026.

На первом месте находится сборная Франции - вероятность успеха подопечных Дидье Дешама оценивается в 23 процента.

На втором месте расположились действующие чемпионы мира - сборная Аргентины с показателем 20 процентов. Замыкают тройку главных претендентов Испания (11%) и Англия (10%).

Пятое место занимает сборная Португалии с вероятностью победы в 6 процентов.

Топ-10 претендентов на победу в ЧМ-2026 по версии Polymarket:

  1. Франция — 23%.
  2. Аргентина — 20%.
  3. Испания — 11%.
  4. Англия — 10%.
  5. Португалия — 6%.
  6. Бразилия — 5%.
  7. Нидерланды — 5%.
  8. Германия — 4%.
  9. Колумбия — 2%.
  10. США — 2%.

Сборные Франции и Аргентины являются финалистами чемпионата мира 2022 года.

Мундиаль 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/16 финала, мужчины
1 июля 21:00   •   не начат
Англия
Англия
- : -
ДР Конго
ДР Конго
(ДР Конго)
Кто победит в основное время?
Англия
Ничья
ДР Конго
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