Назван главный фаворит ЧМ-2026 по плей-офф: Аргентина 2-я, а Португалия - 5-я

Аналитико-статистический портал Polymarket представил обновленный прогноз относительно победителя чемпионата мира по футболу 2026 года, передают Vesti.kz.

После завершения группового этапа эксперты платформы оценили вероятности успеха для всех команд, вышедших в плей-офф ЧМ-2026.

На первом месте находится сборная Франции - вероятность успеха подопечных Дидье Дешама оценивается в 23 процента.

На втором месте расположились действующие чемпионы мира - сборная Аргентины с показателем 20 процентов. Замыкают тройку главных претендентов Испания (11%) и Англия (10%).

Пятое место занимает сборная Португалии с вероятностью победы в 6 процентов.

Топ-10 претендентов на победу в ЧМ-2026 по версии Polymarket:

Франция — 23%. Аргентина — 20%. Испания — 11%. Англия — 10%. Португалия — 6%. Бразилия — 5%. Нидерланды — 5%. Германия — 4%. Колумбия — 2%. США — 2%.

Сборные Франции и Аргентины являются финалистами чемпионата мира 2022 года.

Мундиаль 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

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