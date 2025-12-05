Назван главный фаворит ЧМ-2026 по плей-офф: Аргентина 2-я, а Португалия - 5-я

Аналитико-статистический портал Polymarket представил обновленный прогноз относительно победителя чемпионата мира по футболу 2026 года, передают Vesti.kz.
После завершения группового этапа эксперты платформы оценили вероятности успеха для всех команд, вышедших в плей-офф ЧМ-2026.
На первом месте находится сборная Франции - вероятность успеха подопечных Дидье Дешама оценивается в 23 процента.
На втором месте расположились действующие чемпионы мира - сборная Аргентины с показателем 20 процентов. Замыкают тройку главных претендентов Испания (11%) и Англия (10%).
Пятое место занимает сборная Португалии с вероятностью победы в 6 процентов.
Топ-10 претендентов на победу в ЧМ-2026 по версии Polymarket:
- Франция — 23%.
- Аргентина — 20%.
- Испания — 11%.
- Англия — 10%.
- Португалия — 6%.
- Бразилия — 5%.
- Нидерланды — 5%.
- Германия — 4%.
- Колумбия — 2%.
- США — 2%.
Сборные Франции и Аргентины являются финалистами чемпионата мира 2022 года.
Мундиаль 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.
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Англия
ДР Конго
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