Месси установил антирекорд чемпионатов мира

Лионель Месси вписал своё имя в историю чемпионатов мира с необычной стороны. Лидер сборной Аргентины стал автором уникального антирекорда на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала против Египта капитан аргентинцев на 21-й минуте не сумел реализовать пенальти, проиграв дуэль вратарю соперника. Этот промах оказался для него уже вторым с 11-метровой отметки на нынешнем турнире.

Таким образом, Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которому не удалось забить сразу два пенальти в рамках одного розыгрыша мирового первенства.

Первый подобный эпизод произошёл ещё на групповом этапе в игре со сборной Австрии. Тогда аргентинец также не реализовал удар с "точки", однако впоследствии исправился сполна, оформив дубль и принеся своей команде победу со счётом 2:0.

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