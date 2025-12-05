Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Вчера 17:37
 

Месси сделал заявление после откровений партнёра по сборной

  Комментарии

Поделиться
Месси сделал заявление после откровений партнёра по сборной ©instagram.com/afaseleccion

Аргентинский форвард Лионель Месси отреагировал на слова своего партнёра по национальной команде Лисандро Мартинеса, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Аргентинский форвард Лионель Месси отреагировал на слова своего партнёра по национальной команде Лисандро Мартинеса, сообщают Vesti.kz.

Ранее защитник признался, что всегда берёт пример с Месси. По словам футболиста, во время восстановления после тяжёлой травмы именно мысли о капитане сборной Аргентины помогали ему сохранять мотивацию и двигаться вперёд.

"Я знаю, что Лисандро очень привязан ко мне, как и вся команда. Они всегда находят добрые слова и ежедневно демонстрируют мне свою теплоту. Я искренне счастлив", — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в матче 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины одержала победу над сборной Кабо-Верде со счётом 3:2. Судьба путёвки в следующий раунд решилась лишь в дополнительное время.

Мартинес стал одним из главных героев встречи. Защитник провёл на поле все 120 минут, отметился забитым мячом и записал на свой счёт результативную передачу.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Ист-Рутерфорд   •   1/8 финала, мужчины
6 июля 01:00   •   не начат
Бразилия
Бразилия
- : -
Норвегия
Норвегия
Кто победит в основное время?
Бразилия
Ничья
Норвегия
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!