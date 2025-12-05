Месси сделал заявление после откровений партнёра по сборной

Аргентинский форвард Лионель Месси отреагировал на слова своего партнёра по национальной команде Лисандро Мартинеса, сообщают Vesti.kz.
Ранее защитник признался, что всегда берёт пример с Месси. По словам футболиста, во время восстановления после тяжёлой травмы именно мысли о капитане сборной Аргентины помогали ему сохранять мотивацию и двигаться вперёд.
"Я знаю, что Лисандро очень привязан ко мне, как и вся команда. Они всегда находят добрые слова и ежедневно демонстрируют мне свою теплоту. Я искренне счастлив", — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо.
🩵🤍 Leo Messi on Licha Martínez who had considered retirement and continued inspired by him: “He told me… I know that Lisandro has a lot of affection for me, just like this whole group does”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026
“They always have a kind word and they show it to me day after day. I am honestly… pic.twitter.com/LuQfEve2vs
Напомним, в матче 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины одержала победу над сборной Кабо-Верде со счётом 3:2. Судьба путёвки в следующий раунд решилась лишь в дополнительное время.
Мартинес стал одним из главных героев встречи. Защитник провёл на поле все 120 минут, отметился забитым мячом и записал на свой счёт результативную передачу.
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