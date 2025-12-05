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ЧМ-2026
Вчера 21:43
 

Месси не забил второй пенальти из двух на ЧМ-2026

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Месси не забил второй пенальти из двух на ЧМ-2026 ©instagram.com/afaseleccion

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси вновь не сумел реализовать пенальти на чемпионате мира-2026, сообщают Vesti.kz.

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Лидер сборной Аргентины Лионель Месси вновь не сумел реализовать пенальти на чемпионате мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Звёздный форвард не воспользовался шансом сравнять счёт на 21-й минуте матча 1/8 финала против Египта, когда его удар с 11-метровой отметки оказался безрезультатным. К моменту публикации встречи египтяне вели со счётом 1:0.

Примечательно, что это уже второй незабитый пенальти Месси на нынешнем мундиале. Впервые капитан аргентинцев не смог переиграть вратаря ещё на групповом этапе в матче против Австрии, который завершился победой команды Лионеля Скалони со счётом 2:0.

Чемпионат мира-2026 проходит на стадионах США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем мирового титула остаётся сборная Аргентины.


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