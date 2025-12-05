Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался по поводу сравнения себя с другими звездными футболистами, которые принимают участие в чемпионате мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Сборная Франции выступает в группе I вместе с Норвегией, цвета которой защищает Эрлинг Холанд. Командам предстоит сыграть друг против друга в заключительном третьем туре.

"Сейчас не думаю о Холанде, может быть, они думают о нас, но я думаю об Ираке", - сказал Мбаппе.

"Месси - лучший игрок наряду с Криштиану Роналду, очевидно. Я же просто стараюсь помочь своей команде выиграть ещё один чемпионат мира", - добавил футболист.

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В рамках второго тура сборная Франции сыграет с Ираком. У команды Мбаппе, как и у Норвегии, три очка.

Напомним, что в плей-офф выйдут команды, занявшие по итогам трех туров первые-вторые места в группах. А также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто станут третьими.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧМ-2026

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