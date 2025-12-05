Мбаппе первым в истории Франции покорил фантастическую отметку

Килиан Мбаппе вписал своё имя в историю сборной Франции, несмотря на неудачное начало четвертьфинального матча ЧМ-2026 против Марокко, сообщают Vesti.kz.

Капитан "трёхцветных" не сумел реализовать пенальти в первом тайме, однако после перерыва стал главным героем встречи. Форвард забил гол, отдал результативную передачу на Усмана Дембеле и помог французам одержать уверенную победу со счётом 2:0, оформив выход в полуфинал турнира.

Как сообщает Squawka, благодаря этим результативным действиям Мбаппе первым в истории сборной Франции достиг отметки в 100 голевых действий. Теперь на его счету 64 забитых мяча и 36 голевых передач в национальной команде.

Kylian Mbappé is the first player to be involved in 100 goals for the France national team:



◉ 64 goals

◉ 36 assists



He's played just 104 games. 🤯 pic.twitter.com/BLoQUOkbio — Squawka (@Squawka) July 9, 2026

За путёвку в финал чемпионата мира французы поспорят с победителем четвертьфинального противостояния между Испанией и Бельгией.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!