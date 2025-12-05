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ЧМ-2026
Сегодня 07:42
 

Мбаппе первым в истории Франции покорил фантастическую отметку

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Мбаппе первым в истории Франции покорил фантастическую отметку ©instagram.com/equipedefrance

Килиан Мбаппе вписал своё имя в историю сборной Франции, несмотря на неудачное начало четвертьфинального матча ЧМ-2026 против Марокко, сообщают Vesti.kz.

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Килиан Мбаппе вписал своё имя в историю сборной Франции, несмотря на неудачное начало четвертьфинального матча ЧМ-2026 против Марокко, сообщают Vesti.kz.

Капитан "трёхцветных" не сумел реализовать пенальти в первом тайме, однако после перерыва стал главным героем встречи. Форвард забил гол, отдал результативную передачу на Усмана Дембеле и помог французам одержать уверенную победу со счётом 2:0, оформив выход в полуфинал турнира.

Как сообщает Squawka, благодаря этим результативным действиям Мбаппе первым в истории сборной Франции достиг отметки в 100 голевых действий. Теперь на его счету 64 забитых мяча и 36 голевых передач в национальной команде.

За путёвку в финал чемпионата мира французы поспорят с победителем четвертьфинального противостояния между Испанией и Бельгией.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   1/4 финала, мужчины
11 июля 00:00   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Бельгия
Бельгия
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Испания
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