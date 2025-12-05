Мбаппе обошёл легенду футбола на ЧМ-2026 и вошёл в историю

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал новым рекордсменом сборной Франции по футболу, передают Vesti.kz.

Мбаппе — лучший бомбардир в истории сборной Франции

Это произошло в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 с командой Сенегала (3:1), в котором Мбаппе оформил дубль.

Тем самым француз забил свои 57-й и 58-й голы в 99-м матче за "трёхцветных", став лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Это новый рекорд.

У предыдущего рекордсмена - 39-летнего Оливье Жиру, завершившего карьеру в национальной команде в 2024 году, 57 голов в 137 матчах в составе сборной Франции.

Мбаппе обошёл Пеле

Кроме того, Мбаппе опередил легенду мирового футбола Пеле по числу голов на мундиалях.

У бразильца в карьере было 12 голов на чемпионатах мира, а в активе француза Мбаппе теперь 14 голов в карьере на мировых первенствах.

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