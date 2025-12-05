Мбаппе и Дембеле? Стал известен состав Франции на первый матч ЧМ-2026

Стал известен состав сборной Франции на матч группового турнира чемпионата мира 2026 года против Сенегала, сообщают Vesti.kz.
Матч первого тура группы I состоится в Нью-Йорке. Тренерский штаб "трёхцветных" уже определился со стартовым составом на предстоящую игру.
Состав сборной Франции:
Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабио, Дуэ, Дембеле, Олисе, Мбаппе.
𝐋𝐞 𝐗𝐈 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 🇫🇷🔥— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2026
Rendez-vous à 21h00 pour le 1er match face au Sénégal, en direct sur M6 et beIN SPORTS 1 📺#FRASEN | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hdn3Pouvoc
Стартовый свисток в поединке Франция — Сенегал прозвучит в 00:00 по времени Казахстана.
Напомним, на предыдущем чемпионате мира французская сборная добралась до финала турнира, где в драматичном матче уступила сборной Аргентины в серии послематчевых пенальти.
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