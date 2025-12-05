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ЧМ-2026
Вчера 22:48
 

Мбаппе и Дембеле? Стал известен состав Франции на первый матч ЧМ-2026

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Мбаппе и Дембеле? Стал известен состав Франции на первый матч ЧМ-2026 ©instagram.com/equipedefrance

Стал известен состав сборной Франции на матч группового турнира чемпионата мира 2026 года против Сенегала, сообщают Vesti.kz.

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Стал известен состав сборной Франции на матч группового турнира чемпионата мира 2026 года против Сенегала, сообщают Vesti.kz.

Матч первого тура группы I состоится в Нью-Йорке. Тренерский штаб "трёхцветных" уже определился со стартовым составом на предстоящую игру.

Состав сборной Франции:

Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабио, Дуэ, Дембеле, Олисе, Мбаппе.

Стартовый свисток в поединке Франция — Сенегал прозвучит в 00:00 по времени Казахстана.

Напомним, на предыдущем чемпионате мира французская сборная добралась до финала турнира, где в драматичном матче уступила сборной Аргентины в серии послематчевых пенальти.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Ист-Рутерфорд   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 00:00   •   закончен
Франция
Франция
3:1
Сенегал
Сенегал
Кто победит в основное время?
Франция

69%

Ничья

13%

Сенегал

18%

Проголосовало 68 человек

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