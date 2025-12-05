Матч Нидерланды - Марокко пройдет в плей-офф ЧМ-2026

Сборные Нидерландов и Марокко сыграют в 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Матч плей-офф пройдет 30 июня в Монтеррее (Мексика) и начнется в 06:00 по казахстанскому времени.

Сборная Нидерландов финишировала первой в группе F, набрав семь очков. Команда Рональда Кумана сыграла вничью с Японией - 2:2, разгромила Швецию - 5:1 и обыграла сборную Туниса - 3:1.

Марокканцы стали вторыми в квартете C, уступив лишь по дополнительным показателям сборной Бразилии. Обе команды набрали по семь баллов. Их очный матч на старте турнира завершился со счетом 1:1. Сборную Шотландии марокканцы обыграли со счетом 1:0, а Гаити победили - 4:2.

Нидерланды и Марокко впервые сыграют на ЧМ-2026 не в США. Оранжевые на групповом этапе провели свои матчи в Арлингтоне, Хьюстоне и Канзас-Сити. Марокканцы выступали на стадионах в Ист-Рутерфорде, Фоксборо и Атланте.

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