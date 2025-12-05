Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 07:20
 

Матч Нидерланды - Марокко пройдет в плей-офф ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Матч Нидерланды - Марокко пройдет в плей-офф ЧМ-2026 ©instagram.com/onsoranje

Сборные Нидерландов и Марокко сыграют в 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сборные Нидерландов и Марокко сыграют в 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Матч плей-офф пройдет 30 июня в Монтеррее (Мексика) и начнется в 06:00 по казахстанскому времени.

Сборная Нидерландов финишировала первой в группе F, набрав семь очков. Команда Рональда Кумана сыграла вничью с Японией - 2:2, разгромила Швецию - 5:1 и обыграла сборную Туниса - 3:1.

Марокканцы стали вторыми в квартете C, уступив лишь по дополнительным показателям сборной Бразилии. Обе команды набрали по семь баллов. Их очный матч на старте турнира завершился со счетом 1:1. Сборную Шотландии марокканцы обыграли со счетом 1:0, а Гаити победили - 4:2.

Нидерланды и Марокко впервые сыграют на ЧМ-2026 не в США. Оранжевые на групповом этапе провели свои матчи в Арлингтоне, Хьюстоне и Канзас-Сити. Марокканцы выступали на стадионах в Ист-Рутерфорде, Фоксборо и Атланте.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Филадельфия   •   Групповой этап, мужчины
28 июня 02:00   •   не начат
Хорватия
Хорватия
- : -
Гана
Гана
Кто победит в основное время?
Хорватия
Ничья
Гана
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!