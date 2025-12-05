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ЧМ-2026
Сегодня 05:51
 

Матч Канада - Катар на ЧМ-2026 обернулся массовой потассовкой

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Матч Канада - Катар на ЧМ-2026 обернулся массовой потассовкой Кадр из трансляции: t.me/qazsporttv©

Потасовкой между футболистами и тренерами завершился матч чемпионата мира-2026 Канада - Катар, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Потасовкой между футболистами и тренерами завершился матч чемпионата мира-2026 Канада - Катар, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После того как на стадионе "БЦ Плейс" в Ванкувере (Канада) прозвучал финальный свисток, участники матча решили выяснить отношения прямо на поле. Однако серьезной потасовки не произошло, конфликт был быстро погашен.

Отметим, что матч между командами получился напряженным. Канада разгромила соперника, забив шесть безответных мячей. При этом полузащитник команды Исмаэль Коне покинул поле на носилках. А Катар за грубую игру заработал две красные карточки. 

После двух туров сборная Канады с четырьмя очками возглавляет группу В, а Катар, набрав один балл, идет на последней строчке. 

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