Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль рассказал, с какими трудностями футболистам приходится сталкиваться во время чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

По словам форварда, большие неудобства командам доставляют длительные перелеты между городами, а также смена часовых поясов и жаркая погода. Оярсабаль отметил, что это отнимает много сил.

"Нам постоянно приходится летать из города в город, проводя в воздухе по три-четыре часа перед каждым матчем. К этому добавляются усталость, смена часовых поясов, поздние возвращения и жара. Все это очень изматывает. К счастью, кроме Гвадалахары, практически все стадионы, где мы играем, закрытые и оборудованы кондиционерами. Надеюсь, финал тоже пройдет на такой арене — это значительно облегчает игру", - цитирует Оярсабаля Marca.

Следующий матч сборная Испании проведет против Португалии в рамках 1/8 финала ЧМ-2026. Он состоится в Арлингтоне (штат Техас, США) 7 июня в 00:00 по казахстанскому времени. При этом базируется команда Оярсабаля в Чаттануге (штат Теннесси, США).

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