ЧМ-2026
Сегодня 12:35
 

Лидер сборной Германии ответил на вопрос о бойкоте ЧМ-2026

Лидер сборной Германии ответил на вопрос о бойкоте ЧМ-2026 ©x.com/DFB_Team

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал возможные разговоры о бойкоте чемпионата мира 2026 года на фоне политических решений США, сообщают Vesti.kz.

"Я не собираюсь принимать участие в политических вопросах. Если футболисты будут говорить на эту тему, то никак не повлияют на ситуацию. В Германии есть другие люди, которые лучше меня разбираются в подобных моментах. Пусть они дают комментарии", - цитирует полузащитника Sport1.de.

Немецкий хавбек отметил, что слышал подобные дискуссии, однако призвал отделять футбол от политики. Напомним, предстоящий мундиаль пройдёт летом в Северной Америке и впервые в истории будет организован сразу тремя странами — США, Канадой и Мексикой.

Напомним, сборная Германии выступит на ЧМ-2026 в группе E вместе с командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Ранее сообщалось, что ряд европейских сборных обсуждает возможность бойкота ЧМ-2026 из-за напряжённых отношений стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля и впервые в истории состоится сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде.

