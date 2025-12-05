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ЧМ-2026
Вчера 23:46
 

Легенда Бразилии признал: Аргентина выглядит сильнее прямо сейчас

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Легенда Бразилии признал: Аргентина выглядит сильнее прямо сейчас ©instagram.com/afaseleccion

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос вызвал бурную реакцию у болельщиков на родине, оценив текущий уровень национальной команды, сообщают Vesti.kz.

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Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос вызвал бурную реакцию у болельщиков на родине, оценив текущий уровень национальной команды, сообщают Vesti.kz.

Экс-футболист мадридского "Реала" заявил, что сборная Аргентины сейчас выглядит сильнее бразильцев.

"Давайте на время забудем прошлое. Если смотреть на настоящее, вы – действующие чемпионы мира. Бразилии нужно улучшиться, чтобы победить Аргентину, нынешнего чемпиона мира.

"Я думаю, что Аргентина впереди, прежде всего потому, что у них тренер, который давно работает с командой. У них есть Лео Месси, который является ориентиром для всего футбольного мира, для нашей футбольной эпохи", - сказал Роберто Карлос в программе Casa del Kun, которую ведёт Серхио Агуэро.

При этом Роберто Карлос подчеркнул, что у бразильской команды остаются шансы на успешное выступление на чемпионате мира. По его словам, при дальнейшем прогрессе сборная Бразилии способна дойти до финала турнира.

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