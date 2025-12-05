Криштиану Роналду вынесли жесткий вердикт за ЧМ-2026

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо высказался о выступлении звёздного португальца Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Легендарный форвард считает, что возраст все сильнее сказывается на возможностях португальца, а уровень мирового первенства уже требует совсем других физических кондиций.

По мнению Роналдо, дело не в желании или самоотдаче, а в естественных возможностях организма.

"Рано или поздно тело само дает понять, что наступает момент, когда оно больше не может выдерживать прежние нагрузки. Думаю, и Криштиану, и Неймар уже подошли к этой грани. Наступает своего рода согласие между человеком и его организмом, когда приходится принять реальность. Победить собственное тело практически невозможно. Возможно, у Криштиану по-прежнему достаточно уровня, чтобы выступать в чемпионате Саудовской Аравии. Но чемпионат мира – это совсем другая история. Здесь требования значительно выше, а уровень футбола гораздо серьезнее. Как бы сильно мы ни любили футбол и как бы ни мечтали играть в него вечно, в конечном итоге последнее слово всегда остается за телом. Именно оно принимает решение. Я сам больше не играю не потому, что этого не хочет моя голова. Наоборот, мое мышление до сих пор остается футбольным. Но тело уже не способно делать то, чего требует разум", – сказал Роналдо в программе Resenha do 9, слова которого приводит Foot Mercato.

Напомним, что на чемпионате мира-2026 Криштиану Роналду принял участие в пяти матчах и отметился тремя забитыми мячами. При этом он сохранил статус лучшего бомбардира в истории сборной Португалии на мировых первенствах.

Сборная Португалии дошла до стадии 1/8 финала, где минимально уступила Испании со счетом 0:1. После вылета с турнира Роберто Мартинес покинул пост главного тренера португальской сборной. Его место занял Жорже Жезуш, который ранее уже работал с Роналду в саудовском "Аль-Насре".

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года, а также дважды завоевал трофей Лиги наций – в 2019 и 2025 годах.

Криштиану Роналду принял решение по сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026

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