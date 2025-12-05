Колумбия - ДР Конго: прямая трансляция матча конкурентов Узбекистана на ЧМ-2026

Утром, 24 июня, на ЧМ-2026 пройдет матч второго тура групповой стадии между Колумбией и ДР Конго, сообщают Vesti.kz.

Матч группы K состоится в Гвадалахаре (Мексика) и начнется в 07:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Qazsport и начнется в 06:50. Показ игры также состоится на официальном сайте данного телевещателя.

В первом туре сборная Колумбии испортила дебют Узбекистану на мундиале, победив со счетом 3:1. ДР Конго в стартовой игре сенсационно отобрала очки у команды Португалии - 1:1.

Сборные Португалии и Узбекистана проведут свой матч сегодня, 23 июня в Хьюстоне (США). Игра начнется в 22:00 по Казахстану.

Турнирное положение в группе K

Колумбия - 3 очка; ДР Конго - 1; Португалия - 1; Узбекистан - 0.

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