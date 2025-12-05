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ЧМ-2026
Сегодня 18:58
 

Колумбия - ДР Конго: прямая трансляция матча конкурентов Узбекистана на ЧМ-2026

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Колумбия - ДР Конго: прямая трансляция матча конкурентов Узбекистана на ЧМ-2026 ©instagram.com/fcfseleccioncol

Утром, 24 июня, на ЧМ-2026 пройдет матч второго тура групповой стадии между Колумбией и ДР Конго, сообщают Vesti.kz.

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Утром, 24 июня, на ЧМ-2026 пройдет матч второго тура групповой стадии между Колумбией и ДР Конго, сообщают Vesti.kz.

Матч группы K состоится в Гвадалахаре (Мексика) и начнется в 07:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Qazsport и начнется в 06:50. Показ игры также состоится на официальном сайте данного телевещателя.

В первом туре сборная Колумбии испортила дебют Узбекистану на мундиале, победив со счетом 3:1. ДР Конго в стартовой игре сенсационно отобрала очки у команды Португалии - 1:1.

Сборные Португалии и Узбекистана проведут свой матч сегодня, 23 июня в Хьюстоне (США). Игра начнется в 22:00 по Казахстану.

Турнирное положение в группе K

  1. Колумбия - 3 очка;
  2. ДР Конго - 1;
  3. Португалия - 1;
  4. Узбекистан - 0.

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Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Сапопан   •   Групповой этап, мужчины
24 июня 07:00   •   не начат
Колумбия
Колумбия
- : -
ДР Конго
ДР Конго
(ДР Конго)
Кто победит в основное время?
Колумбия
Ничья
ДР Конго
Проголосовало 164 человек

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