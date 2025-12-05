Когда уйдут Роналду и Месси? Эксперт дал ответ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о будущем двух легенд мирового футбола — Криштиану Роналду и Лионеля Месси, затронув тему возможного завершения их карьеры, сообщают Vesti.kz.

"Знаешь, на кого Роналду смотрит? Как будет принимать своё решение? Если Месси закончит, то он не закончит. А если Месси не закончит, то он тем более не закончит. Он ждёт, когда тот закончит, чтоб рекорд был", — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

При этом и Роналду, и Месси продолжают выступление за свои национальные сборные на чемпионате мира 2026 года, оставаясь ключевыми фигурами своих команд.

На групповом этапе турнира сборная Португалии встретится с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго, а национальная команда Аргентины сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией.

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