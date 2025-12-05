Кейн уделал Пеле с Роналду на ЧМ-2026 и вошёл в историю

Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн отметился уникальным достижением на чемпионате мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Исторический дубль

Форвард "Баварии" оформил дубль в ворота сборной ДР Конго в матче 1/16 финала.

Таким образом, Кейн стал первым футболистом в истории сборной Англии, который забил два мяча после 75-й минуты основного времени матча чемпионата мира.

Кейн догнал Холанда по голам на ЧМ-2026

Теперь на счету Кейна пять голов на текущем мундиале. Столько же голов забил Эрлинг Холанд – в рейтинге бомбардиров англичанин и норвежец делят третье место.

Первое место делят Лионель Месси и Килиан Мбаппе – аргентинец и француз забили по шесть голов.

Кейн обошёл Пеле

Всего на счету Кейна 13 голов на чемпионатах мира за всё время игры за сборную Англии.

Таким образом, он превзошёл по числу забитых голов на мундиалях Пеле. В своё время легендарный бразилец забил 12 голов на чемпионатах мира.

Добавим, что 13 голов у Жюста Фонтена. Выше в рейтинге идут Герд Мюллер (14 голов), Роналдо (15 голов), Мирослав Клозе (16), Килиан Мбаппе (18) и лучший бомбардир чемпионатов мира прямо сейчас – Лионель Месси (19 голов).

Харри Кейн превзошёл Криштиану Роналду

Дубль в ворота ДР Конго (2:1) позволил Кейну довести количество забитых в сезоне-2025/2026 голов за клуб и сборную до 70.

По этому показателю англичанин поднялся на второе место. Лишь форвард Лионель Месси в сезоне-2011/2012 забил больше мячей в составе "Барселоны" и сборной Аргентины.

Лидеры по числу голов за клуб и сборную в течение одного сезона:

1. Лионель Месси, сезон-2011/2012, "Барселона", сборная Аргентины — 82 гола.

2. Харри Кейн, сезон-2025/2026, "Бавария", сборная Англии — 70.

3. Лионель Месси, сезон-2012/2013, "Барселона", сборная Аргентины — 69.

3. Криштиану Роналду, сезон-2011/2012, "Реал", сборная Португалии — 69.

3. Криштиану Роналду, сезон-2014/2015, "Реал", сборная Португалии — 69.

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