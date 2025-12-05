Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
ЧМ-2026
Каннаваро сделал заявление о перспективах сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказал свое мнение по итогам жеребьевки чемпионата мира-2026, где его команда оказалась в группе с Португалией и Колумбией.

Итальянский наставник понимает, что команду ждет самый важный момент в истории узбекистанского футбола.

"Это чемпионат мира - здесь нет легких соперников. Нас ждут Португалия и Колумбия, и, конечно, эмоций будет много. Но главное - мы на мундиале. Жеребьевка всегда непредсказуема, и в ней возможно все. Мы счастливы оказаться частью такого исторического события и будем бороться до последнего", - цитирует тренера Sports.uz.

На ЧМ-2026 Узбекистан оказался в одном квартете с Португалией и Колумбией. В третьем туре команда сыграет с победителем межконтинентального плей-офф, где за путёвку борются ДР Конго, Новая Каледония и Ямайка.

Каннаваро возглавил Узбекистан 6 октября. Местная федерация объявила о двухлетнем контракте с итальянским специалистом. 

 

