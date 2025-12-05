Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро прокомментировал поражение команды от Португалии в матче чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Итальянский специалист отметил, что его команде достались непростые соперники по групповому этапу мундиаля.

Напомним, что Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0. Дубль оформил Криштиану Роналду, также Узбекистан забил автогол, а одно взятие ворот от команды Каннаваро не было засчитано.

"Мне жаль игроков, но разница была слишком велика. Когда пропускаешь голы так рано, становится очень сложно, но мы также делаем хорошие вещи. Сейчас нам нужно сосредоточиться на следующем матче, но пропустить пять голов сегодня - это слишком много».

Я знал, какие эмоции могут испытывать ребята в первые минуты, я пытался объяснить им важность хорошего начала, но против Португалии это непросто. Жаль, что гол был отменен, он мог бы дать нам дополнительный импульс.

Разница слишком велика, мы также допустили несколько наивных ошибок. Жаль, но также верно и то, что в первых двух матчах чемпионата мира мы встречались с Колумбией и Португалией, которые входят в топ-20 мирового рейтинга.

Для меня это фантастический опыт, и для ребят тоже. Затем в декабре состоится Кубок Азии, и там мы постараемся сделать что-то по-другому: после участия в чемпионате мира ценности и опыт могут сыграть решающую роль", - цитирует Каннаваро ANSA.

В двух матчах группового этапа ЧМ-2026 Узбекистан не набрал ни одного очка. В заключительной встрече группы 28 июня команда Каннаваро сыграет с ДР Конго.

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