ЧМ-2026
Сегодня 22:12
 

Известного тренера уволили за два месяца до ЧМ-2026: уже назван преемник

  Комментарии

Известного тренера уволили за два месяца до ЧМ-2026: уже назван преемник

Саудовская Аравия уволила главного тренера Эрве Ренара с немедленным вступлением решения в силу перед чемпионатом мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Саудовская Аравия уволила главного тренера Эрве Ренара с немедленным вступлением решения в силу перед чемпионатом мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Французский специалист вернулся на второй срок во главе сборной Саудовской Аравии в конце 2024 года.


По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, главным претендентом на место Ренара является греческий специалист Георгиос Донис, возглавляющий саудовский клуб "Аль-Халидж".

Отмечается, что федерация уже достигла соглашения с тренером, который будет руководить сборной на ЧМ-2026.

Мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Саудовская Аравия сыграет в группе H против Испании, Кабо-Верде и Уругвая.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

