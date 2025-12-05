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ЧМ-2026
15 июня 23:31
 

Испания снова оступилась на старте ЧМ: тревожный сигнал или путь к титулу?

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Испания снова оступилась на старте ЧМ: тревожный сигнал или путь к титулу? ©instagram.com/sefutbol

Сборная Испании не сумела начать чемпионат мира 2026 года с победы. В матче первого тура группового этапа команда Луиса де ла Фуэнте неожиданно потеряла очки, сыграв вничью с Кабо-Верде — 0:0, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Испании не сумела начать чемпионат мира 2026 года с победы. В матче первого тура группового этапа команда Луиса де ла Фуэнте неожиданно потеряла очки, сыграв вничью с Кабо-Верде — 0:0, сообщают Vesti.kz.

Этот результат продолжил любопытную тенденцию "красной фурии" на мундиалях. Если взглянуть на последние пять чемпионатов мира, испанцы смогли выиграть свой стартовый матч лишь однажды.

  • ЧМ-2010. Испания – Швейцария 0:1
  • ЧМ-2014. Испания – Нидерланды 1:5
  • ЧМ-2018. Испания – Португалия 3:3
  • ЧМ-2022. Испания – Коста-Рика 7:0
  • ЧМ-2026. Испания – Кабо-Верде 0:0

Примечательно, что неудачный старт не всегда становится для Испании приговором. Так, на чемпионате мира 2010 года команда уступила в первом туре, но затем сумела пройти весь путь до золотых медалей и впервые в истории завоевать титул чемпионов мира.

Однако после триумфа в ЮАР результаты испанской сборной на мировых первенствах заметно ухудшились. На трёх последующих чемпионатах мира "красная фурия" ни разу не смогла преодолеть стадию 1/8 финала.

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