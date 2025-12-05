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ЧМ-2026
Вчера 14:50
 

Испания - Австрия: прямая трансляция матча плей-офф ЧМ-2026

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Испания - Австрия: прямая трансляция матча плей-офф ЧМ-2026 ©instagram.com/sefutbol/

В ночь со 2 на 3 июля на ЧМ-2026 состоится матч 1/16 финала между сборными Испании и Австрии, сообщают Vesti.kz.

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В ночь со 2 на 3 июля на ЧМ-2026 состоится матч 1/16 финала между сборными Испании и Австрии, сообщают Vesti.kz.

Встреча этих команд состоится в Лос-Анджелесе (США) и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканалах Qazsport и Qazaqstan и начнется в 23:50. Также показ состоится на официальных сайтах данных телевещателей.

Сборная Испании выиграла группу H, набрав семь очков из девяти. "Красная фурия" допустила громкую сенсацию в матче с Кабо Верде (0:0), но обыграла Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0).

Австрийцы с четырьмя баллами стали вторыми в квартете J, обыграв Иорданию (3:1), проиграв Аргентине (0:2) и сыграв вничью с Алжиром (3:3).

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   закончен
Испания
Испания
3:0
Австрия
Австрия
Кто победит в основное время?
Испания

84%

Ничья

6%

Австрия

10%

Проголосовало 264 человек

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