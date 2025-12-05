Иордания - Аргентина: прямая трансляция матча ЧМ-2026

Утром 28 июня состоятся матчи заключительного тура группового этапа ЧМ-2026. В одном из них сборная Аргентины встретится с командой Иордании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок группы J пройдет в Далласе и начнется в 07:00 по времени Казахстана. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazaqstan. Трансляция стартует в 07:50, также матч будет доступен на официальном сайте вещателя.

Перед заключительным туром аргентинцы уверенно возглавляют квартет, набрав шесть очков в двух матчах. Сборная Иордании, напротив, пока не имеет набранных баллов и сохраняет лишь теоретические шансы на продолжение борьбы.

Параллельно в Канзас-Сити пройдет еще одна встреча группы J, в которой сойдутся сборные Алжира и Австрии. Обе команды имеют в активе по три очка и продолжают борьбу за путевку в 1/16 финала мирового первенства.

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