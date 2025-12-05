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ЧМ-2026
Сегодня 20:17
 

Иордания - Алжир: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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Иордания - Алжир: прямая трансляция матча ЧМ-2026 Сборная Иордании. Фото: instagram.com/jordan.fa©

Утром, 23 июня, на ЧМ-2026 сыграют сборные Иордании и Алжира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Утром, 23 июня, на ЧМ-2026 сыграют сборные Иордании и Алжира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы J состоится в Сан-Франциско (США) и начнется в 08:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Qazsport и стартует в 07:50. Просмотр игры также будет доступен на официальном сайте телевещателя.

В первом туре Алжир проиграл команде Аргентины - 0:3. Все решил хет-трик Лионеля Месси. Иорданцы в ранге дебютанта мирового первенства проиграли на старте Австрии - 1:3.

Сегодня, в 22:00 по Казахстану на поле выйдут сборные Аргентины и Австрии.

Турнирное положение в группе J

  1. Аргентина - 3 очка;
  2. Австрия - 3;
  3. Иордания - 3;
  4. Алжир - 0.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Санта-Клара   •   Групповой этап, мужчины
23 июня 08:00   •   не начат
Иордания
Иордания
- : -
Алжир
Алжир
Кто победит в основное время?
Иордания
Ничья
Алжир
Проголосовало 3 человек

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