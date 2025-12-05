Игрок "Барсы" сделал заявление о своей травме перед ЧМ-2026

Голкипер Марк-Андре тер Штеген, выступающий за "Жирону" на правах аренды из "Барселоны", прокомментировал ситуацию со своей травмой, сообщают Vesti.kz.

33-летний немецкий вратарь не выходит на поле с конца января из-за повреждения подколенного сухожилия.

"Я не буду форсировать возвращение, потому что самое важное – здоровье, хотя я по-прежнему хочу поехать на чемпионат мира. Есть множество факторов, и я с уважением отнесусь к любому решению, которое будет принято. Сейчас я абсолютно спокоен и чувствую себя хорошо. Посмотрим, как всё сложится в конце сезона. Знаю, что попасть в состав сборной на ЧМ-2026 будет трудно", – приводит Barca Universal слова тер Штегена.

Marc-André ter Stegen: "I will not force anything because my health is the most important thing, even though I also have the desire to be at the World Cup."



"There are many factors and I respect all the decisions that will be made, so I am very calm."



"I feel good and free in… — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 9, 2026

По предварительным данным, он может вернуться в состав уже в текущем месяце.

